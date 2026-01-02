"Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчиками
Инфраструктура
- 02 января, 2026
- 13:02
В Азербайджане ведется серьезная работа по скорейшему устранению проблемы в платежной системе некоторых газовых счетчиков со смарт-картой.
Об этом в комментарии Report заявил начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Валиев.
По его словам, хотя проблема в платежной системе некоторых смарт-карт, возникшая 1 января 2026 года, была устранена в 20:00 того же дня, система вновь столкнулась с ошибками при операциях: "Как известно, в начале календарного года количество заявок увеличивается, в связи с чем мы вновь обнаружили определенные ошибки. Специалисты серьезно работают над устранением проблемы в кратчайшие сроки".
