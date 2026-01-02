СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Украине
Другие страны
- 02 января, 2026
- 13:28
ВС РФ в ночь на 2 января массово атаковали Запорожскую область Украины.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
По его словам за ночь состоялась одна из самых массовых атак беспилотниками.
Федоров отметил, что под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.
"По состоянию на утро зафиксированы десятки поврежденных домов и коммерческих помещений", - цитируют СМИ главу ОВА.
В то же время, по информации ВСУ, российские войска за сутки применили 116 ударных дронов типа Shahed для ударов по всей территории Украины.
Последние новости
13:47
МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должниковПроисшествия
13:32
В Украине в Defence City наладят производство боевых дроновДругие страны
13:28
СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по УкраинеДругие страны
13:28
Видео
В Гахе выпало 25 см снегаЭкология
13:11
Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветраИнфраструктура
13:08
Фото
В западном регионе Азербайджана из-за непогоды затруднено движение на дорогахВнутренняя политика
13:02
"Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчикамиИнфраструктура
13:00
В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до арестаПроисшествия
12:56