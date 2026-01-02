Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Украине

    ВС РФ в ночь на 2 января массово атаковали Запорожскую область Украины.

    Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

    По его словам за ночь состоялась одна из самых массовых атак беспилотниками.

    Федоров отметил, что под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

    "По состоянию на утро зафиксированы десятки поврежденных домов и коммерческих помещений", - цитируют СМИ главу ОВА.

    В то же время, по информации ВСУ, российские войска за сутки применили 116 ударных дронов типа Shahed для ударов по всей территории Украины.

