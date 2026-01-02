KİV: Rusiya Ukraynaya kütləvi dron zərbəsi endirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 yanvar, 2026
    • 13:56
    Rusiya silahlı güvələri yanvarın 2-nə keçən gecə Ukraynanın Zaporojye vilayətinə kütləvi hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-i Zaporojye vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fedorovun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, gecə ərzində kütləvi Pilotsuz Uçuş Aparatları ilə hücumlar edilib.

    İ.Fedorov qeyd edib ki, zərbələr yaşayış evlərinə, ticarət obyektlərinə və infrastruktura ziyan vurub.

    "Səhər onlarla ev və kommersiya obyektinin zədələndiyi qeydə alınıb", - İ.Fedorov deyib.

    Ukrayna silahlı qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya qoşunları sutka ərzində Ukrayna ərazisini vurmaq üçün 116 "Shahed" tipli dron tətbiq edib.

