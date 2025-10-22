İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Qarabağ
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:05
    Beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət ediblər

    Səkkiz ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət edib.

    "Report"un məlumatına görə, qonaqlar Qarabağın füsunkar mənzərələrinə tamaşa edib, həmçinin şəhərdə aparılan bərpa işlərinin nəticələri ilə tanış olublar.

    Xatırladaq ki, "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahları 2 gün ərzində avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə hərəkət etməyi planlaşdırır.

    Международные путешественники посетили Лачын
    International travelers visit Lachin

