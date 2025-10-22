Beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət ediblər
Qarabağ
- 22 oktyabr, 2025
- 17:05
Səkkiz ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Laçını ziyarət edib.
"Report"un məlumatına görə, qonaqlar Qarabağın füsunkar mənzərələrinə tamaşa edib, həmçinin şəhərdə aparılan bərpa işlərinin nəticələri ilə tanış olublar.
Xatırladaq ki, "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahları 2 gün ərzində avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə hərəkət etməyi planlaşdırır.
