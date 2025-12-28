İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    CNN: Netanyahu Trampdan Qəzzada yeni əməliyyat üçün razılıq almağa çalışacaq

    Digər ölkələr
    • 28 dekabr, 2025
    • 16:18
    CNN: Netanyahu Trampdan Qəzzada yeni əməliyyat üçün razılıq almağa çalışacaq

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşdə Qəzza sektorunda daha bir hərbi əməliyyat üçün Amerika liderinin dəstəyini almağa cəhd edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN İsrail mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    "Ən çox siyasiləşdirilən məsələ Qəzza olaraq qalır: Tramp sülh sazişinin növbəti mərhələsində irəliləyiş istəyir, Netanyahu isə daha çox güzəştlərə müqavimət göstərən sağçı koalisiyasının təzyiqi ilə üzləşir. İsrail mənbələri ehtimal edir ki, Netanyahu atəşkəsin davam etdirilməsinə razılıq verməzdən əvvəl Qəzzada yeni əməliyyata icazə almağa çalışacaq. Bu, daha sonrakı kompromislərdən əvvəl tərəfdaşlarını razı salmaq üçün güc nümayişi olacaq", - telekanal bildirib.

    Həmçinin, mənbələr Netanyahunun qarşılıqlı öhdəliklər təklifini irəli sürəcəyini ehtimal edirlər. Belə ki, Qəzza üzrə sazişin həyata keçirilməsi İrana və ya Livana münasibətdə İsrailin təhlükəsizlik zəmanətləri ilə əlaqələndiriləcək.

    Benyamin Netanyahu Qəzza zolağı Donald Tramp
    CNN: Нетаньяху попробует получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе
    CNN: Netanyahu may seek Trump's approval for new Gaza operation

