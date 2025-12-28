Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 28 декабря, 2025
    • 13:32
    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, отправившийся на встречу с президентом США Дональдом Трампом, может предпринять попытку заручиться поддержкой американского лидера для еще одной военной операции в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники из Израиля.

    "Наиболее политизированным вопросом остается Газа: Трамп желает прогресса со следующей фазой мирного соглашения, а Нетаньяху сталкивается с давлением своей правой коалиции, сопротивляющейся дальнейшим уступкам. Израильские источники предполагают, что Нетаньяху попробует добиться одобрения новой операции в Газе, прежде чем согласиться на продолжение перемирия; это станет финальной демонстрацией силы для удовлетворения своих партнеров, перед дальнейшими компромиссами", - информирует телеканал.

    Также источники предполагают, что Нетаньяху может предложить взаимные обязательства: так, реализация соглашения по Газе будет увязана с гарантиями безопасности Израилю в отношении Ирана или Ливана.

    CNN: Нетаньяху попробует получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

