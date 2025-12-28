Çin suda yerləşən ən böyük günəş stansiyasını milli elektrik şəbəkəsinə qoşub
Çin dünyanın ən böyük dəniz günəş elektrik stansiyasını milli elektrik şəbəkəsinə qoşmağı başa çatdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "AnewZ" telekanalı məlumat yayıb.
Çin Enerji İnvestisiya Korporasiyasının törəmə şirkəti tərəfindən hazırlanan miqyaslı dəniz fotoelektrik layihəsi, ölkənin şərqində Şandun əyalətində yerləşən Dunyin şəhərinin Kenli rayonunda sahil zolağında yerləşir.
Bu, ölkənin 1 QVt gücündə ilk dəniz günəş elektrik stansiyasıdır.
Açıq dənizdə 1 200 hektardan çox ərazini əhatə edən layihə, təxminən hər biri beş basketbol meydançası böyüklüyündə olan təqribən 3 000 fotoelektrik platformadan ibarətdir. Onlar birlikdə dünyanın su üzərində ən böyük günəş elektrik stansiyasını təşkil edir.
"Guohua Energy Investment Company" tərəfindən inşa edilən qurğu, dəniz mühitinin sərt şəraitində işləmək üçün hazırlanan yeni mühəndislik həllərini özündə birləşdirir.