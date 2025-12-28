Китай подключил к национальной электросети крупнейшую солнечную станцию на воде

Китай завершил подключение к национальной электросети крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию, что стало важным шагом в стремлении страны к расширению производства возобновляемой энергии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал AnewZ.

Масштабный морской фотоэлектрический проект, разработанный дочерней компанией Китайской энергетической инвестиционной корпорации, расположен у побережья района Кенли в городе Дунъин, в китайской провинции Шаньдун на востоке страны.

Это первая в стране морская солнечная электростанция мощностью 1 ГВт.

Проект, занимающий более 1 200 гектаров в открытом море, состоит из почти 3 000 фотоэлектрических платформ, каждая из которых примерно размером с пять баскетбольных площадок. Вместе они образуют крупнейшую в мире солнечную электростанцию ​​на воде.

Установка, построенная компанией Guohua Energy Investment Company, включает в себя новые инженерные решения, разработанные для работы в суровых условиях морской среды.