Китай подключил к национальной электросети крупнейшую солнечную станцию на воде

    Китай завершил подключение к национальной электросети крупнейшую в мире морскую солнечную электростанцию, что стало важным шагом в стремлении страны к расширению производства возобновляемой энергии.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал AnewZ.

    Масштабный морской фотоэлектрический проект, разработанный дочерней компанией Китайской энергетической инвестиционной корпорации, расположен у побережья района Кенли в городе Дунъин, в китайской провинции Шаньдун на востоке страны.

    Это первая в стране морская солнечная электростанция мощностью 1 ГВт.

    Проект, занимающий более 1 200 гектаров в открытом море, состоит из почти 3 000 фотоэлектрических платформ, каждая из которых примерно размером с пять баскетбольных площадок. Вместе они образуют крупнейшую в мире солнечную электростанцию ​​на воде.

    Установка, построенная компанией Guohua Energy Investment Company, включает в себя новые инженерные решения, разработанные для работы в суровых условиях морской среды.

