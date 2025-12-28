İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb

    Komanda
    • 28 dekabr, 2025
    • 16:08
    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, mübarizənin son günündə komanda yarışları keçirilib.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan turnirdə oğlanlar arasında 10, qızlarda isə 5 kollektiv qüvvəsini sınayıb.

    Oğlanların mübarizəsində Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ baş mükafata sahib çıxıb. Abşeron-Xızı RGİİ gümüş medallara yiyələnib.

    Respublika Kompleks İdman Məktəbi və Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM komandaları III yeri tutublar.

    Qızlardan təşkil olunmuş kollektivlərin yarışında isə Gəncə-Daşkəsən RGİİ komandası fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ ikinci yerin sahibi olub. Respublika Kompleks İdman Məktəbinin komandası bürünc mükafata yiyələnib.

    cüdo Azərbaycan birinciliyi komanda yarışları

    Son xəbərlər

    16:38

    Çin suda yerləşən ən böyük günəş stansiyasını milli elektrik şəbəkəsinə qoşub

    Digər ölkələr
    16:18

    CNN: Netanyahu Trampdan Qəzzada yeni əməliyyat üçün razılıq almağa çalışacaq

    Digər ölkələr
    16:08

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb

    Komanda
    15:59

    Rusiya və Ukrayna Zaporojye AES-in təmiri üçün lokal atəşkəs əldə edib

    Digər ölkələr
    15:40

    Şərurda yol qəzası nəticəsində qaz xətti sıradan çıxıb, bir sıra kəndlər qazsız qalıb

    Energetika
    15:33

    Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilib

    Hadisə
    15:23
    Foto

    Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Mehrab Niftəliyevin qızına cüdoqi hədiyyə olunub

    Fərdi
    15:11

    "Bayraktar Kızılelma" ilkə imza atıb

    Region
    15:10
    Foto

    DİN əməkdaşları hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti