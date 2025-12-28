Şərurda yol qəzası nəticəsində qaz xətti sıradan çıxıb, bir sıra kəndlər qazsız qalıb
Energetika
- 28 dekabr, 2025
- 15:40
Şərur rayonunda minik avtomobilinin qaz xəttinə çırpılması nəticəsində xətt yararsız hala düşüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, rayonda avtoqəza nəticəsində minik avtomobili D-159-luq qaz xəttini qırıb.
Təhlükəsizlik səbəbindən Vərməziyar, İbadulla, Qışlaqabbas, Ərəbyengicə, Qarahəsənli, Tumaslı və Diyadin kəndlərində qaz təchizatı dayandırılıb.
Bərpa işləri yekunlaşan kimi əraziyə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.
Son xəbərlər
15:59
Rusiya və Ukrayna Zaporojye AES-in təmiri üçün lokal atəşkəs əldə edibDigər ölkələr
15:40
Şərurda yol qəzası nəticəsində qaz xətti sıradan çıxıb, bir sıra kəndlər qazsız qalıbEnergetika
15:33
Bakıda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edilibHadisə
15:23
Foto
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Mehrab Niftəliyevin qızına cüdoqi hədiyyə olunubFərdi
15:11
"Bayraktar Kızılelma" ilkə imza atıbRegion
15:10
Foto
DİN əməkdaşları hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlarİnfrastruktur
14:55
Latviya Rusiya və Belarus sərhədləri boyunca gecə uçuşları qadağasını bir daha uzadıbDigər ölkələr
14:43
"Liverpul" Salahın əvəzləyicisini "Real"da tapıbFutbol
14:39
Video