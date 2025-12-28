Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Энергетика
    • 28 декабря, 2025
    • 15:56
    В Шаруре ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода при ДТП

    В Шарурском районе Нахчыванской АР ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль съехал в кювет и повредил магистральную газовую линию.

    В целях безопасности газоснабжение сел Вярмязияр, Ибадулла, Гышлагаббас, Арабенгиджя, Гарагасанлы, Тумаслы и Диядин было приостановлено.

    Подача природного газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ.

    ДТП перебои в газоснабжении Шарур
    Şərurda yol qəzası nəticəsində qaz xətti sıradan çıxıb, bir sıra kəndlər qazsız qalıb

    Лента новостей