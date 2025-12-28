В Шаруре ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода при ДТП

В Шарурском районе Нахчыванской АР ряд сел остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль съехал в кювет и повредил магистральную газовую линию.

В целях безопасности газоснабжение сел Вярмязияр, Ибадулла, Гышлагаббас, Арабенгиджя, Гарагасанлы, Тумаслы и Диядин было приостановлено.

Подача природного газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ.