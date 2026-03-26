Международные путешественники посетили Ханкенди
Карабах
- 26 марта, 2026
- 16:43
Группа международных путешественников из 37 стран совершила прогулку по Ханкенди.
Как передает Report, гости ознакомились с ходом восстановительных работ, проводимых в городе после освобождения от оккупации.
Делегация международных путешественников также посетила Парк победы в Ханкенди.
Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.
