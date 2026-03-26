    Beynəlxalq səyyahlar Xankəndidə olublar

    • 26 mart, 2026
    • 16:55
    Beynəlxalq səyyahlar Xankəndidə olublar

    37 ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Xankəndiyə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaqlar işğaldan azad edildikdən sonra şəhərdə həyata keçirilən bərpa işlərinin gedişatı ilə tanış olublar.

    Beynəlxalq səyyahlardan ibarət nümayəndə heyəti Xankəndidəki Zəfər parkını da ziyarət edib.

    Qeyd edək ki, bu gün "NomadMania" klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunan əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harri Mitsidisin rəhbərliyi altında beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Nümayəndə heyətinin tərkibinə 37 ölkədən 79 səyyah daxildir. Bu, indiyədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən ən çoxsaylı beynəlxalq səyyahlar qrupudur.

    NomadMania beynəlxalq səyyahlar klubu İşğaldan azad edilmiş ərazilər Harri Mitsidis Xankəndi Zəfər Parkı
    Международные путешественники посетили Ханкенди

    Son xəbərlər

    17:01

    Netanyahu: İsrail İrana tam güclə zərbələr endirməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:00

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 45 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    16:57

    Azərbaycanın ABŞ ilə ticarət dövriyyəsi 25 % azalıb

    Biznes
    16:55
    Beynəlxalq səyyahlar Xankəndidə olublar

    16:51

    Putin: Yaxın Şərqdəki münaqişənin nəticələrini proqnozlaşdırmaq çətindir

    Digər ölkələr
    16:45

    Ermənistan-Aİ sammiti mayın 4-5-də İrəvanda keçiriləcək

    Region
    16:34

    Mark Rütte: NATO ölkələri müdafiə imkanlarını gücləndirir

    Digər ölkələr
    16:20

    Anita Anand: G7 görüşündə İran ətrafındakı münaqişədə deeskalasiyaya nail olmağa çalışacağıq

    Digər ölkələr
    16:19

    AFFA İntizam Komitəsi "Lənkəran" və "Atletiko Baku"ya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti