    "Azərişıq": Sumqayıtda elektirk enerjisinin verilişi hissə-hissə bərpa edilir

    Energetika
    • 28 mart, 2026
    • 16:13
    Azərişıq: Sumqayıtda elektirk enerjisinin verilişi hissə-hissə bərpa edilir

    Sumqayıtda müşahidə olunan güclü və intensiv yağıntılar şəhərin müəyyən ərazilərində elektrik enerjisinin təchizatında məhdudiyyətlərə gətirib çıxarıb, lakin qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində həmin ərazilərdə elektrik enerjisi ilə təminat mərhələli şəkildə bərpa edilməkdədir.

    "Report" bu barədə "Azərişıq" ASC-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bununla bağlı "Azərişıq" və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) əməkdaşları Sumqayıtda yarımstasiya və transformator məntəqələrin (TM) ərazilərinin sel sularından təmizlənməsi prossesini davam etdirir.

    "Bir neçə gündür ölkə ərazisində davam edən intensiv xarakterli yağıntılar bir sıra ərazilərdə, eləcə də Sumqayıt Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində qısamüddətli məhdudiyyət yaradıb. Buna səbəb leysan xarakterli yağışların yağması nəticəsində yağış sularının ətraf ərazilərə və eləcədə elektrik yarımstansiyalarına, Paylayıcı Qurğulara (PQ), TM-lərə dolmasıdır.

    Qəza halları nəticəsində Sumqayıtda bir neçə küçədə və Corat qəsəbəsində, 21-ci məhəllənin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər yaranıb.

    İntensiv yağışların davam etməsi, bir çox ərazilərdə keçilməz gölməçələrin əmələ gəlməsi və yağış sularının ərazilərdən təmizlənməsi "Azərişıq" əməkdaşlarına əlavə problem yaradır. Bütün çətinliklərə baxmayaraq FHN əməkdaşlarının köməkliyi ilə "Azərişıq" ASC-nin əməkdaşları yaranan qəzaları aradan qaldırmaq üçün fasiləsiz çalışır. Qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir, yağış sularının ərazidən kənarlaşdırılması, eləcə də güc mərkəzlərində təmir-bərpa işləri davam etdirilir. Hissə-hissə ərazilərin elektirk enerjisi ilə təminatı həyata keçirilir",- "Azərişıq" bəyan edib.

    Son xəbərlər

    16:35

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranda 93 mindən çox mülki obyekt zədələnib

    Region
    16:32
    Video

    Azərbaycana xəyanət edən "alim"in əsl siması: İqbal Əbilovun arxasında dayananlar

    Daxili siyasət
    16:20

    Ukrayna SEPAH-ın Dubayda antidron sistemləri anbarına zərbə endirməsi barədə bəyanatını təkzib edib

    Region
    16:13

    "Azərişıq": Sumqayıtda elektirk enerjisinin verilişi hissə-hissə bərpa edilir

    Energetika
    16:04
    Foto

    Bakıda iki icra başçısı subasma hadisəsi baş verən əraziyə gəliblər

    Daxili siyasət
    15:56

    Azərbaycanda qaymaq və xama istehsalı artıb

    Biznes
    15:47

    BƏƏ qüvvələri İranın 20 ballistik raketini məhv edib

    Digər ölkələr
    15:44
    Foto

    Oğuzda ağacların kəsilməsinə görə cinayət işi açılıb

    Hadisə
    15:37

    Aqil Nəbiyev: "Hədəfimiz Malta ilə oyunda qələbə qazanmaqdır"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti