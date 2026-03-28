Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıb
- 28 mart, 2026
- 17:42
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 9 min 391,4 ton duru bitki yağları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,2 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda həmçinin 5 min 816,4 ton marqarin istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 42,8 % azdır.
Martın 1-nə ölkədə 2 min 727,7 ton duru bitki yağı, 1 min 398,3 ton isə marqarin ehtiyatı yaranıb. Bunlar, illik müqayisədə müvafiq olaraq 26,5 % və 4,1 dəfə azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 933,9 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 10,7 % çoxdur.
Son xəbərlər
18:09
Foto
Video
Su basmış ərazilərdən 20-si azyaşlı olmaqla 84 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Hadisə
18:05
FAO Azərbaycana balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı üzrə beşillik plan hazırlamağı təklif edibASK
17:58
Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıbHadisə
17:56
Şəhriyar Əsgərov: "Naxçıvan"a basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq"Komanda
17:52
SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulubRegion
17:42
Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
17:42
Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıbSənaye
17:40
Omanın Salalah limanı PUA hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:37