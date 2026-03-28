    В Азербайджане увеличилось производство растительных масел

    В Азербайджане увеличилось производство растительных масел

    В Азербайджане в январе–феврале 2026 года произведено 9 391,4 тонны растительных масел.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    За тот же период производство маргарина составило 5 816,4 тонны, что на 42,8% меньше, чем год назад.

    На 1 марта в стране было создано запасы 2 727,7 тонны растительного масла (+26,5%) и 1 398,3 тонны маргарина (- 4,1 раза).

    Государственный комитет статистики Производство растительных масел
    Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıb
    Vegetable oil production rises in Azerbaijan, margarine output falls
    Ты - Король

