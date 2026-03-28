    Qətər və Ukrayna müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

    • 28 mart, 2026
    • 17:02
    Qətər və Ukrayna müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Qətərə səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətər Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir.

    Sənəd raket və pilotsuz sistemlərə qarşı mübarizə sahəsində təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutur.

    Zelenski Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərindən sonra Dohaya gəlib. O, Əbu-Dabidə BƏƏ Prezidenti Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyanla görüşüb.

    Volodimir Zelenski Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan
    Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
    Qatar, Ukraine ink defense co-op agreement

