Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Катара.

Документ предусматривает обмен опытом в области противодействия ракетам и беспилотным системам, а также охватывает сферы технологического сотрудничества, развитие совместных проектов и инвестиции.

Зеленский прибыл в Доху после визита в ОАЭ. Он в Абу-Даби с встретился с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.