Yaşar Gülər İranın müdafiə nazirinin müavini ilə regiondakı son hadisələri müzakirə edib
- 28 mart, 2026
- 17:27
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər İran müdafiə nazirinin müavini Seyyid Məcid İbnül Rıza ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı son hadisələr başda olmaqla, ikitərəfli və regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
18:09
Foto
Video
Su basmış ərazilərdən 20-si azyaşlı olmaqla 84 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3Hadisə
18:05
FAO Azərbaycana balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı üzrə beşillik plan hazırlamağı təklif edibASK
17:58
Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıbHadisə
17:56
Şəhriyar Əsgərov: "Naxçıvan"a basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq"Komanda
17:52
SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulubRegion
17:42
Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVAEkologiya
17:42
Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıbSənaye
17:40
Omanın Salalah limanı PUA hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
17:37