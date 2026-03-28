    Aleksandr Vuçiç: "Belqrad-Budapeşt yüksəksürətli dəmir yolu xəttinin tikintisi başa çatdırılıb"

    İnfrastruktur
    • 28 mart, 2026
    • 17:33
    Aleksandr Vuçiç: Belqrad-Budapeşt yüksəksürətli dəmir yolu xəttinin tikintisi başa çatdırılıb

    Belqrad və Budapeşt şəhərlərini birləşdirən yüksəksürətli dəmir yolu xəttinin inşası yekunlaşdırılıb.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç "EXPO 2027" üçün aparılan tikinti işləri ilə tanışlıq zamanı deyib.

    Serbiya dövlət başçısı xəttin hazırda genişmiqyaslı sınaq mərhələsində olduğunu bəyan edib.

    A.Vuçiç qeyd edib ki, son günlərdə "Soko" qatarı sınaq rejimində Macarıstan ərazisinə daxil olub:

    "Kelebiya sərhəd-keçid məntəqəsində sərhəd prosedurlarının tamamlanması üzrə işlər hələ də davam edir. Bu məntəqədə dayanma vaxtı təqribən 20-25 dəqiqə olacaq. Bu isə Belqrad şəhər mərkəzindən Budapeşt şəhər mərkəzinə qədər olan ümumi yol müddətinin təxminən üç saat və ya üç saat beş dəqiqə təşkil etməsinə şərait yaradacaq".

    Qeyd edək ki, Budapeşt-Belqrad dəmir yolunun ümumi uzunluğu 341,7 kilometrdir. Bunun 183,1 km-i Serbiyada, 158,6 km-i isə Macarıstanın payına düşür.

    Son xəbərlər

    18:09
    Foto
    Video

    Su basmış ərazilərdən 20-si azyaşlı olmaqla 84 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    18:05

    FAO Azərbaycana balıqçılıq təsərrüfatının inkişafı üzrə beşillik plan hazırlamağı təklif edib

    ASK
    17:58

    Lənkəranda avtomobillər toqquşub, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    17:56

    Şəhriyar Əsgərov: "Naxçıvan"a basketbolçuların səhvləri nəticəsində uduzduq"

    Komanda
    17:52

    SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulub

    Region
    17:42

    Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:42

    Azərbaycanda duru bitki yağları istehsalı artıb, marqarin istehsalı isə azalıb

    Sənaye
    17:40

    Omanın Salalah limanı PUA hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:37

    Mirzoyan və Əraqçi Yaxın Şərqdə gərginliyin nizamlanmasının yollarını müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti