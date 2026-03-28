"Naxçıvan" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda səfərdə qələbə qazanıb
Komanda
- 28 mart, 2026
- 17:30
"Naxçıvan" komandası Azərbaycan Basketbol Liqasında müntəzəm mövsümün sonuncu – XX turunda qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda yer alan bölgə təmsilçisi səfərdə "Quba"nı məğlub edib – 103:96.
Qarşılaşma Quba Olimpiya Kompleksində keçirilib.
"Naxçıvan" 36 xalla ikinci, "Quba" 27 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Bu gün B qrupunda həmçinin "Ordu" – "Lənkəran" və "Sərhədçi" – "Sumqayıt" görüşləri baş tutacaq.
18:09
