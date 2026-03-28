İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Türkiyədən maşın hissələri və komponentləri idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    • 28 mart, 2026
    • 16:50
    Azərbaycan Türkiyədən maşın hissələri və komponentləri idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azaldıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 30,043 milyon ABŞ dolları dəyərində maşın hissələri və komponentləri idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,8 % azdır.

    Təkcə fevralda Türkiyə Azərbaycana 16,38 milyon ABŞ dolları dəyərində maşın hissələri və komponentləri ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,4 % azdır.

    İki ayda Türkiyənin maşın hissələri və komponentləri ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,7 % artaraq 1 milyard 704,979 milyon ABŞ dollarına, fevralda isə 10,5 % artaraq 892,563 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 184,425 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 14,6 % çox), ABŞ 124 milyon ABŞ dolları (+48 %) və İtaliya 85,03 milyon ABŞ dolları (+32,1 %) dəyərində həyata keçirib.

    Türkiyə İxracatçılar Məclisi Maşın hissələri idxalı

