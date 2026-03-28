"Real"ın keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər
Futbol
- 28 mart, 2026
- 16:46
Madridin "Real" klubunun keçmiş hücumçusu Xoselu Avropaya qayıda bilər.
"Report" xəbər verir ki, İspaniya millisinin sabiq forvardı ilə bir neçə komanda maraqlanır.
Onun hazırda çıxış etdiyi Qətərin "Əl-Qarafa" klubu ilə müqaviləsinin müddəti mövsümün sonunda başa çatır.
Vaxtilə "Real"ın heyətində UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olan Xoselu karyerasının növbəti mərhələsi ilə bağlı yaxın həftələrdə qərar verəcək. O, cari mövsümdə "Əl-Qarafa"nın heyətində bütün yarışlarda 22 oyunda 9 qol vurub, 2 məhsuldar ötürmə verib.
