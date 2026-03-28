İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Suriya ordusu Əl-Tənf bazasına PUA hücumunu dəf edib

    Digər ölkələr
    • 28 mart, 2026
    • 16:41
    Suriya ordusunun bölmələri bu gün ölkənin cənubundakı Əl-Tənf hərbi bazasına pilotsuz uçuş aparatlarının hücumunu uğurla dəf edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi Suriya Silahlı Qüvvələrinin operativ qərargahına istinadən məlumat yayıb.

    "PUA-lar İraq ərazisindən buraxılıb və Suriya ordusunun Əl-Tənf bazasını hədəf alıb. Bu hadisə regionda, xüsusilə sərhəd bölgələrində təhlükəsizlik problemlərinin davam etdiyini göstərir" - məlumatda qeyd olunub.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Сирийская армия отразила атаку БПЛА на базу Аль-Танф

