Suriya ordusu Əl-Tənf bazasına PUA hücumunu dəf edib
- 28 mart, 2026
- 16:41
Suriya ordusunun bölmələri bu gün ölkənin cənubundakı Əl-Tənf hərbi bazasına pilotsuz uçuş aparatlarının hücumunu uğurla dəf edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA agentliyi Suriya Silahlı Qüvvələrinin operativ qərargahına istinadən məlumat yayıb.
"PUA-lar İraq ərazisindən buraxılıb və Suriya ordusunun Əl-Tənf bazasını hədəf alıb. Bu hadisə regionda, xüsusilə sərhəd bölgələrində təhlükəsizlik problemlərinin davam etdiyini göstərir" - məlumatda qeyd olunub.
