Сирийская армия отразила атаку БПЛА на базу Аль-Танф
- 28 марта, 2026
- 16:24
Подразделения сирийской армии в субботу успешно отразили атаку беспилотников на военную базу Аль-Танф на юге Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на оперативный штаб ВС Сирии.
"БПЛА были запущены с территории Ирака и были нацелены на базу сирийской армии в Аль-Танфе. Этот инцидент подчеркивает сохраняющиеся проблемы безопасности в регионе, особенно в приграничных районах", - сказано в сообщении.
Последние новости
16:50
Азеришыг: В Сумгайыте дождевые воды затопили подстанции и трансформаторные пунктыЭнергетика
16:24
Сирийская армия отразила атаку БПЛА на базу Аль-ТанфДругие страны
16:17
В Иране из-за ударов США и Израиля повреждены свыше 93 тыс. гражданских объектовВ регионе
16:07
МИД Украины: Опровергаем заявление КСИР об ударе по складу антидронных систем в ДубаеВ регионе
15:57
Запасы сливочного масла на промпредприятиях Азербайджана выросли в 3 разаПромышленность
15:46
В Хачмазе в результате интенсивных дождей затопило дома, 22 человека эвакуированыПроисшествия
15:37
Силы ПВО ОАЭ уничтожили 20 иранских баллистических ракетДругие страны
15:30
Фото
ЦИУТ: Светофоры в Баку находятся под непрерывным контролем из‑за дождейВнутренняя политика
15:18