Сирийская армия отразила атаку БПЛА на базу Аль-Танф

Подразделения сирийской армии в субботу успешно отразили атаку беспилотников на военную базу Аль-Танф на юге Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на оперативный штаб ВС Сирии.

"БПЛА были запущены с территории Ирака и были нацелены на базу сирийской армии в Аль-Танфе. Этот инцидент подчеркивает сохраняющиеся проблемы безопасности в регионе, особенно в приграничных районах", - сказано в сообщении.