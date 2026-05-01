Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Внутренняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 22:59
    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Положения, отраженные в принятой Европейским парламентом резолюции против Азербайджана, являются совершенно абсурдными.

    Об этом в заявлении Report сообщил депутат Джейхун Мамедов.

    По его словам, предвзятая и провокационная деятельность Европейского парламента против Азербайджана уже приобрела системный и последовательный характер.

    "Очевидно, что они не намерены отказываться от подобных провокаций. Разве не они в свое время говорили нам: "Вы должны смириться с оккупацией", "Вы не можете вести войну"? Похоже, они до сих пор не могут примириться с тем, что их иллюзии рухнули, и пытаются таким образом взять реванш. Однако они должны понимать: это ошибочный путь. Подобные "бумажки" никоим образом не способны повлиять на принципиальную и решительную государственную политику Азербайджана", - заявил депутат.

    Мамедов отметил, что появление данного документа именно в период нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не является случайностью.

    "В настоящее время Азербайджан и Армения предпринимают серьезные шаги в направлении нормализации отношений, налаживаются взаимные контакты. Недавний визит в Армению делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым является наглядным примером этого. Считаю, что совпадение указанного документа именно с этими процессами далеко не случайно", - подчеркнул он.

    Джейхун Мамедов заявил, что авторы и инициаторы этого документа должны понимать: шаги, направленные на разжигание старого конфликта, не имеют для Азербайджана никакого значения.

    "Разве они не знают, что армян из Карабаха никто не выселял? Напротив, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к ним по вопросу реинтеграции, однако они, поддавшись внешним провокациям, покинули регион по собственному желанию. На этот счет имеется достаточно неопровержимых фактов. Возникает вопрос: где были эти структуры, когда на протяжении почти 30 лет армяне варварски разрушали 10 тысяч квадратных километров территории, держали животных в наших мечетях, уничтожали православные церкви и албанские памятники? Почему они молчали, когда наши кладбища разрушались, а на их месте рылись окопы? Наши граждане и сегодня сталкиваются с трудностями при поиске могил своих близких. Принял ли Европейский парламент хотя бы одну резолюцию в связи с этими варварскими действиями? Азербайджан же на освобожденных территориях восстанавливает и ремонтирует не только мечети, но и армянские, а также албанские церкви", - сказал депутат.

    Напомним, посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич была вызвана в Министерство иностранных дел. В ходе встречи были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения, направленные против Азербайджана и содержащиеся в резолюции, принятой Европейским парламентом 30 апреля. В связи с этим противоположной стороне была вручена нота протеста.

    Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией Джейхун Мамедов Европарламент
    Ceyhun Məmmədov: AP-nin qəbul etdiyi qətnamədə əksini tapan məqamlar tamamilə absurddur

