Международные путешественники посетили арт-галерею в Лачыне
Карабах
- 22 октября, 2025
- 17:17
Группа международных путешественников из восьми стран посетила арт-галерею в Лачыне.
Как передает корреспондент Report, гостям были представлены образцы азербайджанского ковроткачества, живописи, керамики и других видов декоративно-прикладного искусства, отражающих богатое культурное наследие страны.
Напомним, участники клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) сегодня начали двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам-Ханкенди-Лачын-Шуша-Физули.
