    Qarabağ
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:25
    Beynəlxalq səyyahlar Laçında qalereyanı ziyarət ediblər

    Səkkiz ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Laçındakı qalereyanı ziyarət edib.

    "Report"un əməkdaşı xəbər verir ki, qonaqlara ölkənin zəngin mədəni irsini əks etdirən Azərbaycan xalçaçılığı, rəssamlıq, keramika və digər dekorativ-tətbiqi sənət növlərinə aid nümunələr təqdim olunub.

    Xatırladaq ki, "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahları 2 gün ərzində avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə hərəkət edəcəklər.

    Международные путешественники посетили арт-галерею в Лачыне
    International travelers visit Art Gallery in Lachin

