Международные путешественники посетили Агдам

Группа международных путешественников из 37 стран посетила город Агдам.

Как передает Report, здесь гости смогли воочию увидеть масштаб разрушений, произошедших за годы оккупации, а также ознакомиться с текущим процессом строительства и реконструкции.

В частности, путешественники посетили отреставрированную Агдамскую мечеть. Гости смогли увидеть мечеть изнутри и оценить масштаб проведенных здесь восстановительных работ.

Во время экскурсии путешественникам были представлены архивные фотографии города до его разрушения. Они также посетили Музей хлеба в Агдаме.

Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.