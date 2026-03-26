Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    

    Международные путешественники посетили Агдам

    Карабах
    • 26 марта, 2026
    • 12:43
    Международные путешественники посетили Агдам

    Группа международных путешественников из 37 стран посетила город Агдам.

    Как передает Report, здесь гости смогли воочию увидеть масштаб разрушений, произошедших за годы оккупации, а также ознакомиться с текущим процессом строительства и реконструкции.

    В частности, путешественники посетили отреставрированную Агдамскую мечеть. Гости смогли увидеть мечеть изнутри и оценить масштаб проведенных здесь восстановительных работ.

    Во время экскурсии путешественникам были представлены архивные фотографии города до его разрушения. Они также посетили Музей хлеба в Агдаме.

    Отметим, что сегодня началась поездка в Карабах и Восточный Зангезур международных путешественников под руководством основателя и руководителя клуба NomadMania, гражданина Великобритании греческого происхождения Гарри Митсидиса. В состав делегации входят 79 путешественников из 37 стран. Это самая многочисленная группа международных путешественников, когда-либо посещавшая Карабах и Восточный Зангезур.

    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам
    Международные путешественники посетили Агдам

    Карабах и Восточный Зангезур Гарри Митсидис Международные путешественники Клуб путешественников NomadMania Освобожденные территории Азербайджана
    Фото
    Beynəlxalq səyyahlar Ağdam şəhərinə gəliblər
    Последние новости

    Лента новостей