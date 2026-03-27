    ADSEA работает в усиленном режиме из-за интенсивных осадков

    Инфраструктура
    • 27 марта, 2026
    • 21:17
    ADSEA работает в усиленном режиме из-за интенсивных осадков

    В период интенсивных осадков в отдельных районах фиксируется скопление дождевых вод.

    Как передает Report, об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

    Отмечается, что на дорогах, где отсутствуют дренажные системы, дождевые воды направляются в линии сточных вод, что приводит к перегрузке канализационных сетей и затрудняет отвод воды.

    Также имеются территории, где отсутствуют крупные централизованные сети питьевого и сточного водоснабжения. Для устранения возникающих в таких зонах проблем Служба объединенного водоснабжения крупных городов работает в усиленном режиме. В районы, где отсутствуют сети сточных вод, направлены аварийные бригады соответствующих управлений водоканала, которые в рамках эксплуатационных возможностей обеспечивают отвод скопившихся дождевых вод.

    Проводится регулярный мониторинг сточных и дождевых линий. Осуществляется проверка колодцев дождевых коллекторов и магистральных линий. На участках, где выявлены засоры, проводится промывка с использованием специальной техники.

    Во всех управлениях водоканала усилен круглосуточный режим работы в связи с интенсивными осадками, ведутся работы по очистке линий, отводу и направлению воды в действующие сети. К процессу привлечена специализированная техника различного назначения.

    Отмечается, что работы будут продолжаться до полного устранения проблемы.

    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Скопление дождевых вод
    ADSEA intensiv yağışlarla əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışır
    21:40
    Фото

    Сборная Азербайджана установила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории

    Футбол
    21:31

    Гутерриш создал группу ООН по безопасности судоходства в Ормузском проливе

    Другие страны
    21:17
    Фото

    ADSEA работает в усиленном режиме из-за интенсивных осадков

    Инфраструктура
    21:13
    Фото

    Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию в матче FIFA Series – 2026 - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    20:55

    КСИР пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам

    В регионе
    20:34

    В Баку идут интенсивные дожди, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    20:31

    Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

    Инфраструктура
    20:25

    Израиль атаковал завод по производству концентрата урановой руды в Иране

    В регионе
    20:11

    США и Израиль нанесли удар по заводу тяжелой воды в Иране

    Другие страны
    Лента новостей