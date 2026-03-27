США и Израиль нанесли удар по заводу тяжелой воды в Иране

США и Израиль нанесли удары по заводу по производству тяжелой воды в городе Хондаб на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на службу безопасности местных властей.

"Комплекс по производству тяжелой воды в Хондабе подвергся атакам", - говорится в заявлении.

По информации властей, пострадавших нет, угрозы для населения также не зафиксировано.