США и Израиль нанесли удар по заводу тяжелой воды в Иране
Другие страны
- 27 марта, 2026
- 20:11
США и Израиль нанесли удары по заводу по производству тяжелой воды в городе Хондаб на западе Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на службу безопасности местных властей.
"Комплекс по производству тяжелой воды в Хондабе подвергся атакам", - говорится в заявлении.
По информации властей, пострадавших нет, угрозы для населения также не зафиксировано.
