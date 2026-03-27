FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана громит Сент-Люсию

Сборная Азербайджана выигрывает у Сент-Люсии в матче FIFA Series – 2026 со счетом 3:0.

Как передает Report, на 37-й минуте третий гол в ворота гостей забил Муса Гурбанлы.

Ранее, на 2-й минуте, Эмин Махмудов реализовал пенальти, а на 21-й минуте отличился Рахим Садыхов. Таким образом, счет стал 3:0 в пользу азербайджанской команды.

Матч проходит на городском стадионе Сумгайыта имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что 30 марта сборная Азербайджана на той же арене встретится с командой Сьерра-Леоне.