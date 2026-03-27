"FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi Sent Lüsiya ilə oyunda dördüncü qolu vurub – YENİLƏNİB-3
- 27 mart, 2026
- 20:37
"FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində keçirilən Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununda beşinci qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi dördüncü topu rəqib qapısından keçirib - 4:1.
64-cü dəqiqədə Toral Bayramov fərqlənib.
Qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni arenada Syerra-Leone ilə üz-üzə gələcək.
"FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində keçirilən Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununda dördüncü qol vurulub.
"Report"un məlumatına görə, qonaqlar hesab arasındakı fərqi azaldıb - 1:3.
52-ci dəqiqədə Filip Donavan fərqlənib.
Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya ilə oyunda üçüncü qolu vurub.
"Report"un məlumatına görə, 37-ci dəqiqədə Musa Qurbanlı fərqlənib.
Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya ilə oyunda iki qol fərqi ilə öndədir.
"Report"un məlumatına görə, hazırda hesab 2:0 Azərbaycan yığmasının xeyrinədir.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı qarşılaşmanın 2-ci dəqiqəsində Emin Mahmudov penaltini dəqiq yerinə yetirib. 21-ci dəqiqədə Rəhim Sadıxov adını tabloya yazdırıb.
