    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi Sent Lüsiya ilə oyunda dördüncü qolu vurub – YENİLƏNİB-3

    Futbol
    • 27 mart, 2026
    • 20:37
    FIFA Series – 2026: Azərbaycan millisi Sent Lüsiya ilə oyunda dördüncü qolu vurub – YENİLƏNİB-3

    "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində keçirilən Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununda beşinci qol vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi dördüncü topu rəqib qapısından keçirib - 4:1.

    64-cü dəqiqədə Toral Bayramov fərqlənib.

    Qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni arenada Syerra-Leone ilə üz-üzə gələcək.

    "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində keçirilən Azərbaycan - Sent Lüsiya oyununda dördüncü qol vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, qonaqlar hesab arasındakı fərqi azaldıb - 1:3.

    52-ci dəqiqədə Filip Donavan fərqlənib.

    Qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni arenada Syerra-Leone ilə üz-üzə gələcək.

    Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya ilə oyunda üçüncü qolu vurub.

    "Report"un məlumatına görə, 37-ci dəqiqədə Musa Qurbanlı fərqlənib.

    Qarşılaşma Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirilir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni arenada Syerra-Leone ilə üz-üzə gələcək.

    Azərbaycan millisi "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya ilə oyunda iki qol fərqi ilə öndədir.

    "Report"un məlumatına görə, hazırda hesab 2:0 Azərbaycan yığmasının xeyrinədir.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı qarşılaşmanın 2-ci dəqiqəsində Emin Mahmudov penaltini dəqiq yerinə yetirib. 21-ci dəqiqədə Rəhim Sadıxov adını tabloya yazdırıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi martın 30-da eyni arenada Syerra-Leone ilə üz-üzə gələcək.

    FIFA Series – 2026 beynəlxalq turniri Emin Mahmudov Musa Qurbanlı Azərbaycanın futbol üzrə millisi
    FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана громит Сент-Люсию

