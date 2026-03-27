Гутерриш создал группу ООН по безопасности судоходства в Ормузском проливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сформировал целевую группу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Группу возглавит руководитель Управления по обслуживанию проектов ООН Жорже Морейра да Силва.

"Первоочередным фокусом целевой группы является разработка технических механизмов для удовлетворения гуманитарных целей в Ормузском проливе", - отметил Дюжаррик.

По его словам, работа группы направлена на обеспечение перевозок удобрений и сырья через пролив.

Отмечается, что при реализации инициативы будет учитываться опыт предыдущих проектов ООН, включая черноморскую зерновую инициативу.

Работа механизма будет вестись в тесной координации со странами-членами и с соблюдением международного права и суверенитета государств.