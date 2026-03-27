    Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

    С раннего утра Бакинская городская исполнительная власть, главы районных исполнительных властей столицы, их аппараты и соответствующие хозяйственные структуры работают в усиленном режиме.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Бакинской городской исполнительной власти.

    Отмечается, что в ряде районов в течение дня выпало количество осадков, в несколько раз превышающее норму, что привело к затруднениям при отводе воды коллекторами. В результате в отдельных местах наблюдаются подтопления. Такие участки выявляются мониторинговыми группами и передаются в соответствующие структуры Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

    Соответствующие органы продолжают работы по устранению последствий проливных дождей.

    Исполнительная власть Баку Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA)
    Hava şəraiti ilə əlaqədar Bakının icra hakimiyyətləri gücləndirilmiş iş rejimində çalışır
    20:55

    КСИР пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам

    В регионе
    20:34

    В Баку идут интенсивные дожди, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    20:31

    Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

    Инфраструктура
    20:25

    Израиль атаковал завод по производству концентрата урановой руды в Иране

    В регионе
    20:11

    США и Израиль нанесли удар по заводу тяжелой воды в Иране

    Другие страны
    20:00
    Фото

    FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана громит Сент-Люсию

    Футбол
    19:46
    Видео

    В двух районах Баку жители эвакуированы из затопленных домов

    Происшествия
    19:42

    Макрон посетит Японию и Южную Корею на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Матч Азербайджан — Сент-Люсия начался на 10 минут позже из-за погодных условий

    Футбол
