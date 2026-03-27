Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей
Инфраструктура
- 27 марта, 2026
- 20:31
С раннего утра Бакинская городская исполнительная власть, главы районных исполнительных властей столицы, их аппараты и соответствующие хозяйственные структуры работают в усиленном режиме.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Бакинской городской исполнительной власти.
Отмечается, что в ряде районов в течение дня выпало количество осадков, в несколько раз превышающее норму, что привело к затруднениям при отводе воды коллекторами. В результате в отдельных местах наблюдаются подтопления. Такие участки выявляются мониторинговыми группами и передаются в соответствующие структуры Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Соответствующие органы продолжают работы по устранению последствий проливных дождей.
