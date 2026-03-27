В двух районах Баку жители эвакуированы из затопленных домов
Происшествия
- 27 марта, 2026
- 19:46
В результате интенсивных дождей в Бинагадинском и Сураханском районах столицы произошло подтопление приусадебных участков частных жилых домов, вследствие чего граждане оказались в беспомощном состоянии.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Отмечается, что на горячую линию "112" ведомства поступила соответствующая информация, после чего силы Службы спасения особого риска МЧС были незамедлительно направлены на указанные территории.
В результате проведенных спасательных мероприятий были эвакуированы 9 граждан, включая 4 несовершеннолетних, оказавшихся в затруднительном положении из-за подтопления. Также были приняты другие меры безопасности.
