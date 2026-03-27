Израиль атаковал завод по производству концентрата урановой руды в Иране
В регионе
- 27 марта, 2026
- 20:25
Израиль нанес удар по заводу по производству концентрата урановой руды в провинции Йезд в центральной части Ирана.
Как передает Report, об этом сообщила иранская Организация по атомной энергии.
"Завод по производству желтого кека в Эрдекане, провинция Йезд, стал целью американо-израильских сил", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, в результате удара выброса радиоактивных веществ зафиксировано не было.
Последние новости
