В Баку идут интенсивные дожди, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Экология
- 27 марта, 2026
- 20:34
По состоянию на 20:00 на территории страны сохраняется интенсивная дождливая погода.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Отмечается, что в горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Шахдаге, Хыналыге и Грызе - наблюдается снег, тогда как в большинстве регионов страны идут дожди.
В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове также фиксируются интенсивные осадки. Объем выпавших осадков достиг 46 мм, что составляет 195% месячной нормы.
