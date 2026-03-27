В Баку идут интенсивные дожди, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 20:00 на территории страны сохраняется интенсивная дождливая погода.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в горных районах - Кяльбаджаре, Лачине, Шахдаге, Хыналыге и Грызе - наблюдается снег, тогда как в большинстве регионов страны идут дожди.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове также фиксируются интенсивные осадки. Объем выпавших осадков достиг 46 мм, что составляет 195% месячной нормы.