Bakıya intensiv yağış, dağlıq ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 27 mart, 2026
- 20:26
Saat 20:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisində intensiv yağıntılı hava şəraiti davam edir.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, dağlıq ərazilərə - Kəlbəcər, Laçın, Şahdağ, Xınalıq, Qrıza qar, ölkənin əksər bölgələrinə isə yağış yağır.
Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında da intensiv xarakterli yağış yağır. Yağıntının miqdarı 46 mm qeydə alınır ki, bu da aylıq normanın 195 %-ni təşkil edir.
Son xəbərlər
