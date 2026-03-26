    Beynəlxalq səyyahlar Ağdam şəhərinə gəliblər

    Qarabağ
    • 26 mart, 2026
    • 12:54
    Beynəlxalq səyyahlar Ağdam şəhərinə gəliblər

    "NomadMania" klubunun təsisçisi və rəhbəri, yunan əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı Harri Mitsidisin başçılığı ilə dünya miqyaslı beynəlxalq səyyahlar Qarabağa və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində martın 26-da Ağdam şəhərinə gəliblər.

    "Report"un işğaldan azad edilmiş ərazilərə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, heyətə 37 ölkədən 79 nəfər səyahətçi daxildir. Bu isə sayca indiyədək Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər edən beynəlxalq səyahətçilərin ən böyük qrupudur.

    Beynəlxalq səyyahlar işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhəri ilə, Azərbaycan dövlətinin burada həyata keçirdiyi tikinti-quruculuq işləri və tarixi məkanlarla tanış olacaqlar.

    Qeyd edək ki, bu səfər işğaldan azad edilmiş ərazilərin "black tourism" çərçivəsində tanıdılması və aparılan genişmiqyaslı quruculuq, bərpa işləri ilə tanışlıq üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyır.

    Dünyanın əsas səyyah klublarının xətti ilə 2020-2025-ci illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 15 dəfə beynəlxalq səyyahların səfərləri təşkil edilib. Bu, sayca 16-cı səfərdir.

    Beynəlxalq səyyahlar Ağdam şəhərinə gəliblər
    İşğaldan azad edilmiş ərazilər NomadMania beynəlxalq səyyahlar klubu Harri Mitsidis
    Международные путешественники посетили Агдам

