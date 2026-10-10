Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле

    Карабах
    • 10 октября, 2026
    • 13:16
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле

    Группа международных путешественников посетила село Гасанли Джебраильского района Азербайджана, где ознакомилась с работами по разминированию освобожденных территорий.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, в ходе визита гости ознакомились с деятельностью Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

    Представители агентства проинформировали иностранных путешественников о масштабах минной угрозы, возникшей вследствие минирования территорий армянскими вооруженными силами в период оккупации, а также об опасности, которую мины и другие взрывоопасные предметы представляют для жизни и безопасности мирного населения.

    Особое внимание было уделено тому, как минная угроза препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные дома и проведению восстановительных работ.

    Участникам делегации также продемонстрировали процесс обнаружения и обезвреживания мин. Гости смогли непосредственно понаблюдать за очисткой территорий от взрывоопасных предметов и их последующим контролируемым уничтожением.

    Отметим, что международная группа путешественников во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили находится с визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре. В состав делегации входят около 40 человек из 13 стран.

    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле

    Международные путешественники Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Карабах
    Фото
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Фото
    International travelers visit mine clearance site in Azerbaijan's Jabrayil
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    16:19

    Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества

    Индивидуальные
    16:10

    Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    16:02

    Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса

    Внешняя политика
    15:57

    Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный

    Внешняя политика
    15:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики России

    Внешняя политика
    15:52

    Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

    Другие страны
    15:28

    Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

    Другие страны
    15:24
    Фото

    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Внешняя политика
    15:22

    Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

    ИКТ
    Лента новостей