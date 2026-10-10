Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле

Группа международных путешественников посетила село Гасанли Джебраильского района Азербайджана, где ознакомилась с работами по разминированию освобожденных территорий.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, в ходе визита гости ознакомились с деятельностью Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Представители агентства проинформировали иностранных путешественников о масштабах минной угрозы, возникшей вследствие минирования территорий армянскими вооруженными силами в период оккупации, а также об опасности, которую мины и другие взрывоопасные предметы представляют для жизни и безопасности мирного населения.

Особое внимание было уделено тому, как минная угроза препятствует безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные дома и проведению восстановительных работ.

Участникам делегации также продемонстрировали процесс обнаружения и обезвреживания мин. Гости смогли непосредственно понаблюдать за очисткой территорий от взрывоопасных предметов и их последующим контролируемым уничтожением.

Отметим, что международная группа путешественников во главе с основателем клуба "Most Traveled People" (MTP) Чарльзом Вили находится с визитом в Карабахе и Восточном Зангезуре. В состав делегации входят около 40 человек из 13 стран.