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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar

    Qarabağ
    • 10 oktyabr, 2026
    • 13:20
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar

    Bir qrup beynəlxalq səyyah Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun Həsənli kəndinə səfər edib və orada azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işləri ilə tanış olub.

    "Report"un Qarabağa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, səfər zamanı qonaqlar Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) fəaliyyəti ilə tanış olublar.

    Agentliyin nümayəndələri xarici səyyahlara işğal dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ərazilərin minalanması nəticəsində yaranan mina təhlükəsinin miqyası, eləcə də digər partlayıcı əşyaların dinc əhalinin həyatı üçün yaratdığı təhlükə barədə məlumat veriblər.

    Xüsusi diqqət mina təhlükəsinin keçmiş məcburi köçkünlərin doğma evlərinə təhlükəsiz qayıtmasına və bərpa işlərinin aparılmasına mane olmasına yönəldilib.

    Nümayəndə heyətinin iştirakçılarına minaların aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi prosesi də nümayiş etdirilib. Qonaqlar ərazilərin partlayıcı əşyalardan təmizlənməsini və onların sonradan nəzarət altında zərərsizləşdirilməsini bilavasitə izləyə biliblər.

    Qeyd edək ki, "Most Traveled People" (MTP) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq səyyahlar qrupu Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda səfərdədir. Nümayəndə heyətinin tərkibində 13 ölkədən 40-a yaxın şəxs var.

    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar
    Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayılda minatəmizləmə prosesi ilə tanış olublar

    Beynəlxalq Səyyahlar Cəbrayıl
    Foto
    Международные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Джебраиле
    Foto
    International travelers visit mine clearance site in Azerbaijan's Jabrayil
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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