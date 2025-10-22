Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в Агдаме

Группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) ознакомилась с разрушенными за годы армянской оккупации районами Агдама.

Как передает корреспондент Report, гости смогли воочию ознакомиться с армянским вандализмом и ходом восстановительных работ в городе.

Отметим, что путешественники из 8 стран - США, Великобритании, Германии, Бельгии, Австрии, Швеции, Ирландии и Португалии проводят двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

В состав делегации вошел также основатель международной сети путешественников Most Travelled People (США) Чарльз Вейли.

В период с 2021 по 2025 год Карабах и Восточный Зангезур посетили 14 различных международных клубов путешественников. Эта группа является 15-й по счету.