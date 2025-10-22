İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Beynəlxalq səyyahlar Ağdamdakı dağıntılarla tanış olublar

    Qarabağ
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:47
    Beynəlxalq səyyahlar Ağdamdakı dağıntılarla tanış olublar

    "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun beynəlxalq səyyahları Ermənistanın işğalı illərində Ağdamın dağıdılmış ərazilərinə baş çəkiblər.

    "Report"un əməkdaşının məlumatına görə, qonaqlar erməni vandalizmini və şəhərdə aparılan bərpa işlərini əyani şəkildə görə biliblər.

    Qeyd edək ki, səkkiz ölkədən - ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Belçika, Avstriya, İsveç, İrlandiya və Portuqaliyadan olan səyyahlar 2 gün ərzində avtomobil yolu ilə Ağdam-Xankəndi-Laçın-Şuşa-Füzuli xətti üzrə hərəkət etməyi planlaşdırır.

    Nümayəndə heyətinə həmçinin "Most Travelled People" (ABŞ) beynəlxalq səyyahlar şəbəkəsinin təsisçisi Çarlz Veyli də daxildir.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru 2021-2025-ci illər ərzində 14 müxtəlif beynəlxalq səyyahlar klubu ziyarət edib. Bu qrup sayca 15-cidir.

    səyyah Qarabağ Ağdam
    Foto
    Международные путешественники ознакомились с разрушениями в Агдаме
    Foto
    International travelers explore destruction in Aghdam

    Son xəbərlər

    12:44

    Rusiya ABŞ ilə 25 il əvvəl imzaladığı sazişi ləğv edib

    Region
    12:43

    "Neftçi" AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyəcək

    Futbol
    12:43

    Azər Bayramov: "Son 20 ildə Azərbaycanın icmal büdcəsi 17 dəfədən çox böyüyüb"

    Maliyyə
    12:40

    Azərbaycan Latviya, Estoniya və Finlandiya ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

    Biznes
    12:40

    Birlik nümayəndəsi: Gənclərin Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesinə cəlb edilməsi çox vacibdir

    Daxili siyasət
    12:39

    Nazir: Estoniya Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    12:38
    Foto

    Azərbaycan hərbi nümayəndələri Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib

    Hərbi
    12:38

    Nazir: Qazaxıstan taxılının Azərbaycandan tranzitlə Ermənistana daşınmasına icazə mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    12:35

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Müdafiədə bəzi dəyişikliklər edəcəyik"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti