Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше
Карабах
- 23 октября, 2025
- 10:05
Международные путешественники из восьми стран осмотрели памятники на центральной площади в Шуше.
Как передает корреспондент Report, они ознакомились с историей города и его культурой.
Путешественники воочию увидели последствия вандализма, совершенного армянскими войсками в отношении культурного наследия Азербайджана. Путешественники посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, расстрелянные во время оккупации города Шуша.
Напомним, что группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.
