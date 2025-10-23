Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше

Международные путешественники из восьми стран осмотрели памятники на центральной площади в Шуше.

Как передает корреспондент Report, они ознакомились с историей города и его культурой.

Путешественники воочию увидели последствия вандализма, совершенного армянскими войсками в отношении культурного наследия Азербайджана. Путешественники посетили памятники Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, расстрелянные во время оккупации города Шуша.

Напомним, что группа международных путешественников из клуба Extreme Travelers International Congress (ETIC) накануне начала двухдневную автомобильную поездку по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.