    Qarabağ
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:12
    Səkkiz ölkədən olan beynəlxalq səyyahlar Şuşanın mərkəzi meydanında abidələrə baxıblar.

    "Report"un müxbiri xəbər verir ki, onlar şəhərin tarixi və mədəniyyəti ilə tanış olublar.

    Səyyahlar Ermənistanın Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı törətdiyi vandalizmin nəticələrini öz gözləri ilə görüblər. Onlar Şuşa şəhərinin işğalı zamanı Natəvan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəyovun güllələnmiş heykəllərinə baş çəkiblər.

    Международные путешественники осмотрели памятники на центральной площади в Шуше
    International travelers visit cultural monuments in Shusha

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşanın mərkəzi meydanında abidələrə baxıblar

