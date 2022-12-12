Мехсети Гусейнова: Вооруженные российские миротворцы препятствуют мониторингу

Вооруженные российские миротворцы создают препятствия для проведения мониторинга со стороны мирных активистов азербайджанского гражданского общества.
Об этом Report заявила заместитель председателя Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Мехсети Гусейнова, принимающая участие в акции протеста против экологического террора на территории временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе.
По ее словам, продолжающаяся в настоящее время на участке Лачинского коридора акция направлена в знак протеста против экологического террора, совершаемого армянами.
«В период 30-тилетней армянской оккупации экологии Азербайджана был нанесен серьезный урон. И сегодня наши враги посредством вырубки деревьев, незаконной эксплуатации золотоносного, медно-молибденового рудников продолжают экологический террор в стране.
Вот уже несколько часов мы требуем встречи с командующим РМК Андреем Волковым. Но ни он, ни другие ответственные лица не пожелали с нами встретиться. Мы здесь останемся до последнего, пока командование РМК не ответит на наши требования. Для этого мы установили здесь палатки», - сказала М. Гусейнова.