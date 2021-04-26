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Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 

Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram  Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеокадры, связанные с поездкой в Зангиланский район.
Карабах
26 апреля 2021 г. 23:04
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеокадры, связанные с поездкой в Зангиланский район.

Как передает Report, в видеокадрах Президент Ильхам Алиев рассказал о красивой природе района, спустился к берегу реки Бясит, посмотрел деревья чинар.





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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Zəngilandan görüntülər paylaşdı - VİDEO

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