Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram 

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеокадры, связанные с поездкой в Зангиланский район.
Мехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в InstagramМехрибан Алиева поделилась публикациями из Зангиланского района в Instagram Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева опубликовала на своей странице в Instagram видеокадры, связанные с поездкой в Зангиланский район.
Карабах
26 апреля 2021 г. 23:04
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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Zəngilandan görüntülər paylaşdı - VİDEO