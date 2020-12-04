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Мехрибан Алиева: Они навсегда останутся в наших сердцах

Мехрибан Алиева: Они навсегда останутся в наших сердцах Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в Instagram.
Карабах
4 декабря 2020 г. 15:24
Мехрибан Алиева: Они навсегда останутся в наших сердцах

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию на своей странице в Instagram.

Как сообщает Report, в тексте публикации говорится:

"Дорогие братья и сестры!

Сегодня мы чтим память шехидов, павших в сражениях Отечественной войны.

Славные сыны азербайджанского народа отдали свои жизни во имя Победы, ради будущего Азербайджана.

Каждый из них – настоящий герой, пример доблести и бесстрашия, достойный подражания.

Сегодня я скорблю вместе с семьями наших шехидов и склоняю голову перед родителями, воспитавшими сыновей, готовых отдать жизнь во имя Родины. Кровь наших шехидов не была пролита напрасно – мы восстановили историческую справедливость, одержали священную Победу. Победу, которая навеки вписана в нашу историю!

Долг каждого из нас – помнить, какой ценой досталась эта Победа! Мы никогда не забудем шехидов Отечественной войны. Они навсегда останутся в наших сердцах.

Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует скорейшее исцеление раненым. Сил и терпения их семьям и близким. Пусть Всевышний бережет Азербайджан и азербайджанский народ!".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Onlar bizim qəlbimizdə daim yaşayacaq"

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