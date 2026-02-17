МЧС: Операции по разминированию проводятся с высокой точностью

Операции по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана проводятся с высокой точностью.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал журналистам сотрудник спецподразделения МЧС по разминированию Алтай Алыев во время медиатура, организованного для ознакомления с работами по очистке территорий от мин.

По его словам, часть задач в рамках операций уже выполнена. "В настоящее время работы продолжаются на территории Агдамского района, который, как и другие освобожденные земли, серьезно загрязнен минами и неразорвавшимися боеприпасами. На участке задействованы механические группы, саперы, работающие вручную, а также кинологические расчеты", - отметил он.

Алыев добавил, что в зоне наблюдения расположен пункт сбора обнаруженных взрывоопасных предметов, включая противопехотные мины типа Э-001 М и неразорвавшиеся боеприпасы: "В группах работают преимущественно специалисты, прошедшие обучение за рубежом. Все операции проводятся с высокой точностью".